Украина до сих пор не получила обещанные Германией пять тысяч касок, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. При этом он подтвердил, что ФРГ поставила Киеву противотанковое оружие, гранатометы и боеприпасы, передаёт РИА Новости.
Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. <...> Пока еще хочу видеть пять тысяч касок, которые они нам поставили, — сказал Арестович.
Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал решение немецких властей об отказе поставлять Киеву бронетехнику «позором, который войдет в историю». Речь идет о танках Leopard 1 и БМП Marder.
В то же время председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт попросил поставить Киеву немецкие подлодки. Политик выразил готовность стать «оборонной границей» Европы на востоке. Он также заявил, что сотрудничество между украинской и немецкой стороной станет «взаимовыгодным».