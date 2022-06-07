Офис Зеленского пожаловался на отсутствие обещанных Германией касок Советник главы офиса Зеленского Арестович: Украина до сих пор не получила пять тысяч касок из Германии

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Украина до сих пор не получила обещанные Германией пять тысяч касок, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. При этом он подтвердил, что ФРГ поставила Киеву противотанковое оружие, гранатометы и боеприпасы, передаёт РИА Новости.

Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. <...> Пока еще хочу видеть пять тысяч касок, которые они нам поставили, — сказал Арестович.

Накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал решение немецких властей об отказе поставлять Киеву бронетехнику «позором, который войдет в историю». Речь идет о танках Leopard 1 и БМП Marder.

В то же время председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт попросил поставить Киеву немецкие подлодки. Политик выразил готовность стать «оборонной границей» Европы на востоке. Он также заявил, что сотрудничество между украинской и немецкой стороной станет «взаимовыгодным».