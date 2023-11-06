Офис Зеленского осудил слова Мелони об усталости ЕС от конфликта на Украине Ермак: Запад должен поддерживать Украину, несмотря на усталость от конфликта

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Джорджа Мелони

Мировые лидеры должны поддерживать Украину, несмотря на дополнительные расходы, связанные с палестино-израильским конфликтом, заявил в интервью Politico глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони об усталости ЕС от конфликта на Украине, сделанном в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Даже если есть люди, которые чувствуют усталость [от конфликта на Украине], я уверен, что они не хотят завтра проснуться в мире, где будет меньше свободы и меньше безопасности, а последствия этого будут длиться десятилетиями. <…> Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Мир столкнется с трудностями, если эти люди с «усталостью» перестанут поддерживать Украину, — сказал Ермак.

Ранее Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявила, что многие устали от украинского конфликта. Она добавила, что в ближайшее время страны Запада начнут искать выход, который устроит и Россию, и Украину.

Кроме того, она отметила, что контрнаступление ВСУ идет не так, как хотели бы на Западе. Поэтому, по ее словам, пришло осознание, что конфликт может затянуться на годы, если не попытаться найти какое-нибудь решение.