Офис Зеленского осудил марш в честь эсэсовской дивизии в Киеве

https://static.news.ru/photo/2ada996a-a9e7-11eb-9630-96000091f725_660.jpg Фото: Анна Марченко/ТАСС

Офис президента Украины Владимира Зеленского осудил так называемый Марш вышиванок в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Скандальное мероприятие прошло два дня назад. Националисты впервые в истории страны провели своё действо в центре столицы.

Считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию. Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса.

Также в украинской администрации призвали полицию разобраться с произошедшим.

Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел <...> установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности, — сказано в тексте заявления.

Кроме того, офис президента Украины ожидает проверки системы согласования массовых акций от Киевской городской госадминистрации, а также ждёт полного отчёта, почему проведение подобного марша в принципе оказалось возможно.

Марш сторонников нацистов прошёл центре Киева 29 апреля. Он был организован в честь дня дивизии СС «Галичина», символика указанного военного подразделения в прошлом году была признана судом нацистской. В мероприятии участвовали около 100 жителей Киева, которые прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Полиция частично перекрыла движение транспорта в центре города, видимо, чтобы сторонникам нацистов было удобнее.

Ранее подобные марши проходили во Львове.