Администрация президента Украины Владимира Зеленского останется на улице Банковой в Киеве, так как более подходящего места найти не удалось, заявил её глава Андрей Богдан.
Он отметил, что существовала концепция переезда в Украинский дом, однако возникли большие сложности с организацией процесса.
Время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности — настолько всё сложно, что нет смысла это делать как временное, — отметил он в эфире телеканала «1+1».
Первый помощник главы государства Сергей Шефир добавил, что считает переезд несвоевременным.
И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно, — заключил он.
Как ранее писал News.ru, Зеленский заявил, что его третий контакт с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. До этого руководители двух стран говорили по телефону два раза.