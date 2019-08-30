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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий контакт с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. До этого руководители двух стран говорили по телефону два раза.

Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз, — это будет наша в «нормандском формате» личная встреча, нашей стороной она была запланирована, — сказал Владимир...