Офис Зеленского обвинил Германию в блокировании макрофинансовой помощи

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ФРГ блокирует макрофинансовую помощь Украине в €8 млрд, сообщил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, накануне в Еврокомиссии намекнули, что хотят получить финансовые гарантии от стран ЕС по поводу предоставления этой помощи.

Ожидаем предоставления еще восьми миллиардов евро. К сожалению, определенные государства Европейского союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами, — заявил Жовква.

7 июля сообщалось, что Европейская комиссия заблокировала выдачу Украине кредита в €1,5 млрд. Бюджетное подразделение ЕК поставило под сомнение финансовую надёжность кредита. Отмечается, что традиционно провизия по кредиту — сумма предполагаемых убытков, которая, скорее всего, не будет получена, устанавливается в размере 9%, а в данном случае орган хочет поднять планку до 70%.