Офис Зеленского не видит оснований для его импичмента

https://static.news.ru/photo/e44db352-5f53-11eb-a6d3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Оснований для импичмента президента Украины Владимира Зеленского после закрытия нескольких телеканалов нет, заявил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

Так он прокомментировал сбор подписей за импичмент президента, который начала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер которой Виктор Медведчук имел отношение к закрытым каналам.

Ничего неожиданного в этих заявлениях («Оппозиционной платформы — За жизнь» — NEWS.ru.) нет, как и нет никакого самого малейшего основания говорить об импичменте или процедуре импичмента, — подчеркнул он в эфире «Украина 24».

Он отметил, что в стране существуют юридические и судебные процедуры, при помощи которых можно оспорить решение, с которым не согласны некоторые граждане.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая может быть близка к российским властям), который является владельцем медиахолдинга «Новости». В результате этого перестали вещать телеканалы «112. Украина», NewsOne и ZIK, владельцем которых тот является. Ограничения предусматривают аннулирование или приостановку лицензий на вещание, запрет на использование радиочастотного ресурса Украины, прекращение предоставления услуг по распространению телепрограмм.

Такое решение, как утверждают украинские власти, направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора» (России). Сейчас телеканалы можно посмотреть только на YouTube, писал NEWS.ru.