Офис Зеленского не увидел смысла в закрытии воздушного пространства Украины

Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать своё воздушное пространство, заявил агентству Reuters советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Ранее появилась информация о том, что воздушное пространство страны фактически будет закрыто для авиасообщения с 14 февраля. К этому Киев подтолкнули страховые компании Запада, которые решили не покрывать страховые случаи авиакомпаний при полётах над Украиной.

Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство. Этот нонсенс. Считаю, что в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду, — сказал Подоляк.

13 февраля рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден приземлиться в Кишинёве из-за запрета входить в воздушное пространство Украины. Отмечается, что лизингодатель самолёта, который является гражданином Ирландии, запретил воздушному судну пересекать границу Украины.

Ранее стало известно, что воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения с понедельника, 14 февраля. К этому Киев подтолкнули страховые компании Запада, которые заявили, что не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полётах над Украиной.

Также сообщается, что крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, отправили 12 февраля всем мировым собственникам самолётов официальное предупреждение об окончании действия страхового покрытия на Украине «через 48 часов».