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Глава Эстонии Керсти Кальюлайд после возвращения из США отказалась от участия в публичных мероприятиях. Она ждёт результаты анализов на коронавирус. Об этом заявила советник главы государства Таави Линнамяэ.

Сегодня [7 марта] президент должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста ещё не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса...