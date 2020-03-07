Власти Украины планируют завершить реформу децентрализации к осени 2020 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя офиса президента Украины Сергей Трофимов.
Да, конечно реформа должна быть проведена до местных выборов. В этом главная задача — отдать на места полномочия и возможности, но при этом сбалансировать какое-то взаимодействие местного самоуправления и власти, чтобы эти задачи были синхронными, и общенациональными, а не только локальными, — цитирует Трофимова РИА Новости.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее принял решение отозвать проект изменений в конституцию по части децентрализации и направил документ на доработку.
NEWS.ru информировал ранее, что законопроект о децентрализации Украины не содержит особого статуса Донбасса. Зеленский отказался от любой формы федерализации страны.