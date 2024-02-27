Офис Зеленского нашел способ продлить его президентский срок Офис Зеленского подготовил обращение в КС о продлении его президентского срока

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности продления его президентского срока, сообщает украинское издание «Зеркало недели». При этом, по его данным, у администрации украинского лидера нет уверенности в получении быстрого и нужного для президента решения.

Ведомство ищет инструменты для урегулирования ситуации, которая сложится после 20 мая 2024 года — дня истечения пятилетнего президентского срока Зеленского. В обращении в Конституционный суд, подготовленном офисом украинского лидера, содержится запрос на толкование тех положений Конституции, которые регламентируют проведение президентских выборов.

В частности, офис Зеленского хочет выяснить, позволяет ли украинская конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения. Ответ суда на этот вопрос должен прояснить, соответствуют ли положения конституции нормам избирательного кодекса и закона о военном положении, которые запрещают проведение выборов в этот период.

Второй вопрос касается легитимности продолжения выполнения полномочий главы государства по окончании пятилетнего президентского срока. Он является для офиса Зеленского ключевым.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данило ранее заявил, что выборы президента Украины не состоятся весной 2024 года, проведение президентской гонки будет возможно только после того, как в стране отменят военное положение. Изначально выборы должны были состояться в марте текущего года, такой срок заявлен конституцией страны.