https://static.news.ru/photo/ea9ac9d0-39f6-11ea-847b-fa163e074e61_660.jpg Руслан Рябошапка Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Офис генерального прокурора Украины намерен принять на работу 100 юристов, которые ранее никогда не работали в правоохранительных органах. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Раньше, чтобы стать прокурором, необходимо было пройти путь от низшего по уровню органа прокуратуры к высшему, напомнил он. Однако, по его словам, такой подход «провоцирует закрытость, кастовость системы, потерю ценностей, не способствуя профессионализму».

Мы пошли новым путём и открываем двери всем специалистам в области права — адвокатам, судьям, юристам, учёным, — написал Рябошапка в блоге издания «Украинская правда».

Он уточнил, что кандидатам необходимо доказать знания и умения применять законодательство, проявить общие способности, а также пройти проверку на добропорядочность. Лучшие получат предложение пройти обучение и стажировку.

Изменился и подход к системе выплаты зарплат. Если раньше зарплата составляла 7 тысяч гривен ($290), а основная часть состояла из премии, которую определяло руководство, то сейчас оклад начинается с 29 тысяч гривен ($1,2 тысячи) с возможностью получения премии в размере 30%.

Изменения введены в рамках реформа органов прокуратуры, которую утвердил президент Владимир Зеленский. Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура была упразднена, её заменил офис генерального прокурора. Сотрудники прошли переаттестацию, однако сделать это смогли меньше половины.