Руслан Рябошапка Руслан Рябошапка Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Офис генерального прокурора Украины намерен принять на работу 100 юристов, которые ранее никогда не работали в правоохранительных органах. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Раньше, чтобы стать прокурором, необходимо было пройти путь от низшего по уровню органа прокуратуры к высшему, напомнил он. Однако, по его словам, такой подход «провоцирует закрытость, кастовость системы, потерю ценностей, не способствуя профессионализму».

Мы пошли новым путём и открываем двери всем специалистам в области права — адвокатам, судьям, юристам, учёным, — написал Рябошапка в блоге издания «Украинская правда».

Он уточнил, что кандидатам необходимо доказать знания и умения применять законодательство, проявить общие способности, а также пройти проверку на добропорядочность. Лучшие получат предложение пройти обучение и стажировку.

Изменился и подход к системе выплаты зарплат. Если раньше зарплата составляла 7 тысяч гривен ($290), а основная часть состояла из премии, которую определяло руководство, то сейчас оклад начинается с 29 тысяч гривен ($1,2 тысячи) с возможностью получения премии в размере 30%.

Изменения введены в рамках реформа органов прокуратуры, которую утвердил президент Владимир Зеленский. Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура была упразднена, её заменил офис генерального прокурора. Сотрудники прошли переаттестацию, однако сделать это смогли меньше половины.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях