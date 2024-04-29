Офицеры ВСУ скептически отнеслись к победе Украины Blick: офицеры ВСУ к октябрю 2024 года ждут падения Донбасса

Фото: МО Украины

Настроение среди украинских бойцов на передовой плохое, несмотря на военную помощь Вашингтона в размере $61 млрд, пишет издание Blick. Его журналисты на условиях анонимности поговорили с командирами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выяснили, что они больше не верят в победу Киева. Вместо воодушевления на фронте царит затишье, так как в украинской армии ждут к осени, что Донбасс сдадут.

Суть настроений украинских офицеров состоит в том, что они уверены в победе России. Один из них, находящийся под Часовым Яром, предсказал, что Донбасс падет к октябрю 2024 года и Киеву придется начать переговоры с Москвой. Еще один командир допустил, что русские заставят украинцев атаковать европейцев в составе своей армии.

Офицеры ВСУ выделили три причины, по которым американский пакет военной и финансовой помощи не сыграет никакой роли. Во-первых, катастрофически не хватает личного состава. Во-вторых, поддержка Соединенных Штатов придет слишком поздно. В-третьих, главком Сырский отличается особым стилем руководства, который издание Blick назвало «парализующим эффектом Мясника».

Ситуация на фронте обострилась, так как российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах, заявил ранее главком ВСУ Александр Сырский. Он признал, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов.