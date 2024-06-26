WP: офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов начальства

Фото: МО Украины

Офицеры Вооруженных сил Украины жалуются на наказания и отстранение от должности, которым они подвергаются за сомнения в адекватности приказов командования, пишет The Washington Post. Отмечается, что подобные наказания деморализуют солдат, повышают недоверие к командованию и влияют на безопасность подразделений ВСУ.

Я видел, как высокопоставленные офицеры принимали неадекватные решения, потому что генералы над ними приказывали им так сделать, — заявил анонимный командир подразделения БПЛА.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предложила главкому ВСУ Александру Сырскому оставить армию и уйти в отставку. Она написала, что генерал «душит» военнослужащих, которые смогут победить только после его увольнения. По словам нардепа, командование ВСУ в настоящий момент скрывает от людей потерю Работино, которое «уже несколько недель» под контролем ВС РФ.

Также сообщалось, что командир взвода Вооруженных сил Украины с позывным Диего сообщил, что его сограждане перестали жертвовать деньги на армию. Офицер организовал сбор, который оказался «лакмусовой бумажкой настроений народа». По его словам, из 15 тысяч посмотревших соответствующее видео пожертвовали деньги лишь 12 человек, среди которых он сам и его супруга.