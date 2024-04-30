ВСУ обманом отправили на «передок» непригодных к службе бойцов ТАСС: офицеры ВСУ отправили на передовые позиции непригодных к службе солдат

Фото: МО Украины

Украинское командование обманом отправило на передовые позиции непригодных к службе мобилизованных солдат, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Ведерников. По его словам, которые приводит ТАСС, во время мобилизации его признали «ограниченно годным» и пообещали поставить на дежурство на блокпостах вдали от линии боевого соприкосновения, однако он оказался на первой линии фронта. Мужчину взяли в плен в районе Очеретино, уточняет агентство.

У нас большинство непригодные к военной службе. И нам сказали, что мы там (в районе Очеретино. — NEWS.ru) или в Запорожской, или в Херсонской области будем охранять штабы, <...> дежурить на блокпостах, — рассказал военнопленный.

О том, что бойцы ВСУ находились на передовых позициях в Очеретино, военнослужащий, по его словам, узнал только после того, как попал в плен к российским военным.

Ранее советник командующего Сухопутными войсками ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева заявила, что женщины на Украине должны готовиться к боевым действиям. Она назвала освобождение украинок от мобилизации «старомодным подходом», от которого необходимо отказаться.