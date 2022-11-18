Офицера запаса бундесвера признали виновным в шпионаже в пользу РФ

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Судья Высшего земельного суда в Дюссельдорфе приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно офицера запаса ВС Германии за шпионаж в пользу России, сообщает Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). По информации издания, получившим условный срок стал 65-летний житель Эркрата Ральф Г.

В суде сочли подтвержденной информацию, согласно которой подсудимый передавал данные о системе резервистов бундесвера и последствиях санкций Евросоюза против России, а также цифровые сведения в ГУ Генштаба ВС России. По словам судьи, Ральф Г. мотивировался «крайне дружелюбной в отношении России позицией и стремлением добиться популярности и значимости среди российских военнослужащих». При этом, как уточнили в издании, Ральф Г. отдавал себе отчет в том, что его действия могут нанести ущерб интересам Германии и США.

Немецкая прокуратура потребовала приговорить подсудимого к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере €25 тысяч. Адвокат военнослужащего настаивал на оправдательном приговоре, говоря о том, что переданная Ральфом Г. информация не была секретной и находилась в открытом доступе.

При этом следствие напомнило, что Ральф Г. передал российским разведчикам информацию из «Белой книги» Министерства обороны ФРГ еще до ее опубликования. Военный вину признал, сказав о том, что отправлял документы российскому военному атташе.

Ранее стало известно, что прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России, сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, один из них также обвиняется в несанкционированном доступе к важным секретным сведениям.