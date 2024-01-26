Офицер ВСУ упрекнул власти Украины в плохой заботе о солдатах Офицер ВСУ Мельник: Украина бросает раненых солдат на произвол судьбы

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Украинское государство рано или поздно бросает раненых солдат на произвол судьбы, заявил в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда» экс-командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник. Он отметил, что даже если пострадавшему бойцу назначают пенсию, ее размера не хватает для нормальной жизни.

Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю, или берут, списывают. <...> У меня вопрос к государству — как вы вообще себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что на определенном этапе вы их просто бросаете, — сказал военный, потерявший ногу летом 2023 года во время контрнаступления украинской армии.

Ранее стало известно о жалобах солдат ВСУ из-за нарастающего давления со стороны Вооруженных сил России на Купянском направлении, где идут интенсивные бои, а погодные условия продолжают ухудшаться. Украинские военные пожаловались на непрекращающиеся наступления ВС РФ, которые усиливаются с каждым разом, а также на дождь, грязь и холод.

Кроме того, сообщалось, что медицинские учреждения в Харькове переполнены ранеными солдатами ВСУ. По данным СМИ, бойцы часто лежат в коридорах, так как мест в палатах нет. Ситуацию связывают с тем, что украинская армия несет большие потери.

В свою очередь боец ВСУ Александр Лыска, попавший в российский плен, ранее признался, что Вооруженные силы Украины нередко сталкиваются со случаями дезертирства. По его словам, как правило, ребята уезжают по семейным обстоятельствам, но не возвращаются. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог.