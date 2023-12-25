В ВСУ рассказали, чего Украина лишилась из-за России Офицер ВСУ: Москва лишила Киев возможности производить необходимое оружие

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Россия лишила Украину возможности производить необходимые средства вооружения, уничтожив военную промышленность страны, заявил в интервью британскому изданию The Independent старший офицер ВСУ, пожелавший сохранить анонимность. Он также отметил, что новое оружие, появляющееся у Москвы, вынуждает Киев постоянно менять свои запросы к Западу.

России удалось парализовать промышленность Киева, <...>, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя, — указал офицер.

Он добавил, что в настоящее время Украина полностью зависима от поставок из США, Великобритании, ЕС и Республики Корея. Военный также отметил, что смена оружия и тактики российской армии вынуждает Киев адаптировать запросы под быстро меняющуюся ситуацию. В частности, сейчас ВСУ нуждаются в большем количестве ракет для ЗРК Patriot, чем ожидалось.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия опережает страны Запада по производству вооружений. По его словам, государство планирует поддерживать заданный темп.

До этого сообщалось, что США и Украины договорились о совместном производстве некоторых видов вооружений и обмене техническими данными. Соответствующие документы были подписаны на конференции по вопросам военно-промышленного комплекса Украины в Вашингтоне.