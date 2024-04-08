ВСУ столкнулись с неудобной проблемой в прифронтовых городах Офицер ВСУ: жители прифронтовых городов сдают украинские позиции России

Фото: МО Украины

Жители прифронтовых городов раскрывают позиции ВСУ российским войскам, а также мешают обустройству позиций в домах, сообщил в интервью изданию «Страна.ua» офицер 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Сергей Тищенко. Он считает, что из таких населенных пунктов людей необходимо «отселять принудительно».

Если фронт приближается к городу на 15 километров — а это дистанция артиллерийского обстрела — необходимо отселять принудительно весь город... Потому что местные — это коммуникация с противником и выявление каких-то целей, — сказал Тищенко.

По его словам, при подготовке города к обороне опорные пункты делают в частных жилых домах. Но если в нем есть гражданские, то это усложняет задачи. Тищенко считает, что с ними надо вести переговоры и «как-то там влиять».

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили несколько зенитных ракетных комплексов Patriot производства США в зоне специальной военной операции на Украине. По его информации, ликвидированные ЗРК использовались Киевом для отражения атак, в том числе на Харьков. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.