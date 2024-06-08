Офицер ВСУ одним фактом показал, как украинцы разочаровались в армии Офицер ВСУ заявил о разочаровании украинцев из-за маленьких пожертвований

Фото: МО Украины

Командир взвода Вооруженных сил Украины с позывным Диего сообщил, что сограждане перестали жертвовать деньги на армию, передает «Страна.ua». Офицер организовал сбор, который оказался «лакмусовой бумажкой настроений народа». По его словам, из 15 тысяч посмотревших соответствующее видео пожертвовали деньги лишь 12 человек, среди которых он сам и его супруга.

Люди устали, очень устали <...> Это говорит о многом. Я думаю, законодателям нужно задуматься о такой статистике — насколько люди сейчас верят армию и во все, — отметил Диего.

Командир взвода ВСУ также рассказал, что в первые месяцы боевых действий украинские солдаты в окопах говорили на русском языке. Таким образом он ответил на критику сограждан, которые обвинили его в «непатриотичности» после видео о сборе пожертвований на русском языке.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предложила главкому ВСУ Александру Сырскому оставить армию и уйти в отставку. Она написала, что генерал «душит» военнослужащих, которые смогут победить только после его увольнения. По словам нардепа, командование ВСУ в настоящий момент скрывает от людей потерю Работино, которое «уже несколько недель» под контролем ВС РФ.