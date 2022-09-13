Офицер ВС России: западное вооружение ВСУ не меняет ход боевых действий

Фото: AFLO/Global Look Press

Большая часть поставок западного вооружения помогает Вооруженным силам Украины держаться на плаву, однако не меняет радикально ход боевых действий, заявил Lenta.ru участник спецоперации с позывным Прибой. Он уточнил, что значимую роль на фронте сыграли системы HIMARS, однако российские войска вскоре научились их сбивать. А в первые же дни спецоперации в руки военнослужащих попало очень много западного вооружения, включая шведские гранатометы АТ-4 и американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Российский офицер отметил работу сотрудников штаба, которые через неделю подготовили русскоязычные руководства по использованию захваченных образцов Javelin и направили их в союзные подразделения. Потеря же бронетехники из-за огня ПТРК Javelin, по его словам, была отмечена только один раз.

Я бы не назвал их чудо-оружием, способным радикально переломить ход боя, — утверждает Прибой.

Ранее в Politico сообщили, что США в течение этой недели могут объявить о выдаче нового пакета военной помощи Киеву в объеме $600 млн. По информации издания, поддержка Украине будет похожа на ту, которая была ранее согласована на сумму в размере $675 млн. Как указывает издание, темпы украинского контрнаступления «подпитываются» поставками оружия со стороны Запада: боевой активности ВСУ способствовали высокоточные ракеты и артиллерийские боеприпасы, предоставленные армии Украины со стороны США.