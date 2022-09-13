Офицер ВС России оценил боеспособность украинской армии Офицер ВС России: украинские солдаты не умеют действовать в нештатных ситуациях

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Солдаты ВС Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прошли хорошую подготовку, но ее недостаточно для успешного ведения боевых действий, рассказал Lenta.ru участник боев на Украине, офицер Вооруженных сил России с позывным Прибой. По его словам, даже несмотря на боевой опыт ВС Украины вДонбассе, российские войска в начале спецоперации оказались сильнее. Кроме того, украинские солдаты не умеют действовать в нештатных ситуациях.

Не нужно думать, что там какие-то суперсолдаты. Те части, с которыми мы столкнулись изначально, мы просто сметали. Даже небольшими силами сминали сопротивление, — подчеркнул он.

Офицер уточнил, что изначально уровень подготовки солдат ВСУ был очень высоким, поскольку с 2014 года почти весь кадровый состав армии прошел через ротации на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, украинских военных обучали западные инструкторы. При этом типичной ошибкой ВСУ Прибой называет неумение действовать в нештатной ситуации, не отработанной на учениях.

Военный историк Евгений Норин ранее рассказал, что бойцов ВСУ обучат в европейских миссиях всему, что должен уметь пехотинец: от азов подрывного дела до огневой и медицинской подготовки. По его словам, к соответствующей инициативе главы евродипломатии Жозепа Борреля не стоит относиться пренебрежительно. По мнению эксперта, массовая подготовка украинских военных за рубежом может «плачевно закончиться» для союзных сил РФ и республик Донбасса.