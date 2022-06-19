Офицер украинского нацбатальона «Айдар» попал в плен под Северодонецком

Фото: РИА Новости

Военнослужащие ВСУ в пункте временного содержания украинских военнопленных

Один из офицеров украинского националистического батальона «Айдар» оказался в плену при взятии союзными силами села Метелкино в пригороде Северодонецка, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что сейчас выясняется роль офицера в подразделении.

Сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров «Айдара» <...> Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный, — сказал источник.

Он добавил, что на сегодняшний день в районе Северодонецка идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино.

Накануне Народная милиция ЛНР сообщила о добровольной сдаче в плен бойцов «Айдара», включая командование батальона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором мирные жители рассказали о выходе из промзоны в Северодонецке. Как утверждает Кадыров, про объявленный союзными силами накануне «зеленый коридор» граждане не знали, поэтому покинули зону «на свой страх и риск».