Офицер рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении Офицер артиллерии: на запорожском направлении стало легче благодаря мобилизованным

Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений реактивной артиллерии. По его словам, после пополнения выполнять боевые задачи стало легче.

С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи. Люди готовы на 100%, у всех есть желание и готовность идти до конца, — пояснил он.

Ранее командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным «Владимир» заявил, что украинские бойцы на запорожском направлении деморализованы после последних попыток прорыва, в ходе которых понесли большие потери. По его словам, последний раз попытку прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении ВСУ предприняли 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции. После этого они регулярно предпринимали безуспешные попытки нащупать слабые места в линии обороны российских войск.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

При этом Шойгу отметил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток.