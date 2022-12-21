Офицер НМ ЛНР Марочко: мобилизованные бойцы ВСУ бегут с позиций у Соледара

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие самовольно оставляют позиции в районе населенного пункта Соледар, сообщил в своем Telegram-канале офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его мнению, это связано с вероятным ужесточением наказания за дисциплинарные проступки.

В районе населенного пункта Соледар отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. Не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка, — сказано в сообщении.

Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал, что по прибытии на передовую бойцы ВСУ отказываются вступать в бой из-за тяжелых условий. По его словам, в его батальоне численностью около 500 человек сразу отказались воевать 10% личного состава.

До этого в Росгвардии сообщили о найденном в Лисичанске рапорте одного из украинских командиров, свидетельствующем о больших потерях в армии ВСУ. Причинами ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей названы слабая подготовка обороны, неэффективное управление и критически низкое морально-психологическое состояние украинских войск.

В свою очередь, солдаты ВСУ, вернувшиеся с передовой в Донбассе, назвали военную службу «адом на земле» и пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами. Один из военнослужащих также упрекнул ВСУ в манипуляции во время вербовки солдат в свои ряды. Он пояснил, что «по телевизору показывают красивые картины с фронта, однако на поле боя все оказывается совсем иначе, а поставка западного вооружения никак не повлияет на исход конфликта на Украине».