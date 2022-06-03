Офицер Народной милиции ДНР сообщил о похищении дочери в Харькове

Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Офицер Управления Народной милиции ДНР Владимир Демченко сообщил, что украинские силовики похитили его дочь в Харькове. По его словам, которые приводит ТАСС, он получил сообщение от дочери, что её «забрали», на следующий день на связь с ним вышли некие представители сил спецопераций Украины, которые безуспешно пытались склонить его к сотрудничеству.

Разговор у нас с ними не получился, — заявил Демченко.

По его информации, девушка не находится в СИЗО или изоляторе временного содержания, в базах СБУ она также не значится. Помимо этого, был похищен зять Демченко. Собеседники пригрозили ему смертью дочери.

Военный отмечает, что силовики потребовали от него информацию о военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также списки военнопленных ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение к СБУ и ВСУ с требованием прекратить похищения чеченцев, которые являются гражданами страны. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кадырова, говорится, что Украина «увозит похищенных граждан в неизвестном направлении», однако всех причастных к этим преступлениям рано или поздно найдут и накажут. По его словам, это касается всех украинцев, которые причастны к похищениям или просто умалчивают о местонахождении невинных людей.