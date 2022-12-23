Офицер ДНР оценил влияние ЗРК Patriot на ход спецоперации на Украине Офицер ДНР: ЗРК Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, но могут изменить стратегическое равновесие в мире, заявил корреспонденту Ura.ru офицер ДНР с позывным Ситх. По его словам, США используют любой шанс получить стратегическое преимущество в ядерном противостоянии с Россией и Китаем и теперь получили возможность вынести свою противоракетную оборону к границам России.

Он пояснил, что задача ЗРК «Патриот» аналогична российским С-300, С-400 и С-500 и заключается в уничтожении оперативно-тактических ракет и авиации на средних и больших высотах. В то же время Россия не применяет дальнюю авиацию в воздушном пространстве Украины, и изменений в ведении спецоперации в связи с этим не ожидается.

Скажу так, «Патриот» — очень хороший ЗРК, не такой хороший как С-400 и тем более С-500, но хороший. И он никак не повлияет на проведение СВО и не представляет угрозы для наших ребят на передовой, — подчеркнул офицер.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ЗРК Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, так как данное вооружение поставляется Киеву не для нападения на российские территории. В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош предположил, что вскоре после поставок комплексов Patriot США могут перебросить на Украину истребители F-15 и F-16 для защиты аэродромов и мест базирования сухопутных войск. Это, по его словам, может стать новым этапом эскалации конфликта на Украине.