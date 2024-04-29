Офицер бундесвера рассказал, как набивался в шпионы РФ Zeit: немецкий офицер подбросил в дипмиссию РФ диск с секретами бундесвера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Берлине начался суд над 54-летним офицером бундесвера по обвинению в шпионаже в пользу России, пишет Zeit. Он признался, что неоднократно предлагал свои услуги в качестве агента российскому посольству, но не получил ответа.

Военнослужащий отвечал за системы радиоэлектронной борьбы, сообщил представитель Федеральной прокуратуры. Его целью было «дать российским вооруженным силам преимущество на фоне сложившейся политической ситуации». Офицер признался, что боялся возможного перерастания конфликта на Украине в ядерный. Он надеялся, что раньше всех получит информацию о возможной эскалации и успеет спрятать семью в безопасное место.

По данным прокуратуры, мужчина в мае 2023 года загрузил секретные данные на компакт-диск и положил его в почтовый ящик российского консульства. Кроме того, он также сфотографировал на мобильный телефон документы об обучении ВВС. С тех пор он несколько раз направлял секретную информацию в российскую дипмиссию. Мужчина не получил ответа, хотя пытался связаться с дипломатами РФ посредством почты, e-mail, звонков через интернет и из телефона-автомата.

Офицер бундесвера на суде сообщил о своих проблемах со здоровьем, возникших в результате многолетнего переутомления. Он также страдал от побочных эффектов прививок от коронавируса, включая проблемы со сном и плохую концентрацию.

Председательствующий судья заявил, что упомянутую мотивацию ему «очень трудно понять». Он подчеркнул, что, видимо, подсудимому было проще предать свою страну, чем пойти к врачу. Следующее слушание дела назначено на 24 июня. Если вину офицера докажут, ему грозит тюремный срок до 10 лет.

Политик из Германии Армин Лашет ранее накричал на лидера партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу после связанного с членом АдГ Максимилианом Кра шпионского скандала. Хрупалла попытался защитить однопартийца на телешоу.