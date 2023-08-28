Одну из руководящих должностей СБУ занял сидевший рэкетир «Душитель» Зеленский назначил замглавы СБУ сидевшего рэкетира Поклада

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности страны, говорится на сайте главы государства. Им стал Александр Поклад, ранее занимавший должность начальника департамента контрразведки СБУ.

Назначить Поклада Александра Валентиновича заместителем председателя Службы безопасности Украины, — говорится в указе президента.

Как отметил Telegram-канал Readovka, Поклад прославился в далеком 1996 году. Он являлся членом организованной преступной группировки и занимался рэкетом. Там же он получил свое прозвище «Душитель». В начале своей «карьеры» Поклад попал в тюрьму, где пробыл семь лет.

По словам канала, заняв должность в СБУ, он сформировал так называемые «эскадроны смерти», в чьи обязанности входили внутренние зачистки и заказные убийства. В послужном списке «Душителя» нашлось место и сфабрикованным уголовным делам.

Ранее Зеленский назначил нового главу Национальной гвардии. Им стал Александр Пивненко. Ранее он возглавлял восточное территориальное управление Нацгвардии. Также Пивненко участвовал в боях за Артемовск и является героем Украины.

До него должность командира занимал Юрий Лебедь. О причинах кадровых перестановок не сообщалось.