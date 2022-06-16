«Будем просить о помиловании»: адвокат наемника об обжаловании приговора Адвокат приговоренного к казни в ДНР наемника рассказала о прошении о помиловании

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим

Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Саадуна Брагима Елена Веснина рассказала NEWS.ru, что ее подзащитный будет просить о помиловании. Она добавила, что на подачу прошения есть время до 9 июля.

Я не знаю, конечно, кто там и что заявляет, но есть же порядок, обжалование и другие вещи. Мы однозначно будем подавать прошение о помиловании. Понимаете, мой подзащитный хочет, чтобы я подала эту жалобу, как я могу этого не сделать? — сказала юрист.

Ранее Веснина сообщила, что все трое приговоренных попросили об обжаловании высшей меры наказания и написали прошения о помиловании, признав вину в полном объеме и по всем статьям предъявленных обвинений. Обжалование приговора возможно в течение месяца, тогда как в ДНР пока даже нет органа, который должен заниматься приведением приговора в исполнение.

При этом зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что трех иностранных наемников может ждать пожизненное заключение взамен сметной казни. Он добавил, что совершенные ими преступления требуют максимального наказания.

Неделю назад суд ДНР вынес решение казнить британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на украинской стороне. В ходе следствия все трое признали себя виновными в том, что участвовали в вооруженной агрессии ради захвата власти в ДНР. По законам республики они имеют право оспорить свой приговор в течение одного месяца.