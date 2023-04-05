«Односторонняя любовь»: политолог высказался об отношениях НАТО и Украины Политолог Перенджиев: Украина стала для НАТО инструментом агрессии против России

Фото: president.gov.ua

У НАТО и Украины сложилась «односторонняя любовь», в которой Альянс использует Киев в качестве инструмента агрессии против России, рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он отметил, что НАТО пользуется ресурсами Украины, но при этом не берет на себя никаких обязательств.

Такие страны эксплуатируются как инструмент агрессии против какого-то другого государства. НАТО полностью пользуется людскими и материальными ресурсами данной страны, но не берет на себя обязанность защищать государство. Это односторонняя любовь. Киевский режим любит НАТО, отдает свои ресурсы, вкладывается, а другая сторона этим только пользуется, — пояснил Перенджиев.

По словам политолога, Запад ведет двойную игру, и Украина не сможет стать новым участником союза. Эксперт уточнил, что Киев кормят обещаниями, каждый раз меняя свое решение. В один день в НАТО поднимается вопрос о вступлении Украины, а уже на следующий там же предлагают повременить с этим решением. Перенджиев считает, что дальше статуса партнера НАТО с расширенными возможностями Киеву зайти не получится.

Украина находится в институциональной ловушке, потому что она хочет войти в НАТО, но ей определили уже другой институциональный статус. Когда Киев получил этот статус, украинцы радовались, что они чуть ли не члены Альянса. Но это была западня, сейчас они об этом даже говорить не хотят и хвастать этим титулом, — заключил политолог.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее передал США документ о присоединении к НАТО. Формальная процедура присоединения страны к Альянсу завершена, документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах.