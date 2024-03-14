Однопартийцы Сунака задумались о его замене Bloomberg: британские министры обсуждают замену Сунака

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Риши Сунак

Британские министры обсуждают возможность замены премьера королевства Риши Сунака перед грядущими парламентскими выборами, сообщает агентство Bloomberg. Как отмечают его источники, пока это происходит в частных разговорах. Политики из Консервативной партии сомневаются, что Сунак сможет сдержать рост популярности оппозиционной Лейбористской партии.

Недавно члены кабинета министров в частном порядке обсуждали возможность того, что [Консервативная] партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами в Великобритании, которые состоятся в этом году, — приводит агентство слова источника.

Ранее Сунак призвал западные страны быть смелее в вопросе конфискации замороженных российских активов. Он считает, что для начала Западу следует забрать проценты от активов и отправить их Киеву. Политик также призвал партнеров сменить свою позицию по поставкам дальнобойного оружия, беспилотников и снарядов украинской армии.

Вместе с тем представитель премьер-министра заявил, что у самой Великобритании нет планов по «широкомасштабному размещению» своих войск на территории Украины. Он отметил, что там в данное время присутствуют представители королевства, которые содействуют ВСУ.

О планах по отправке сухопутных войск на Украину ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, этот вопрос обсуждали участники конференции по Украине, однако прийти к консенсусу не удалось.