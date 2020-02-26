В Германии началась кампания по выбору нового председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и будущего номинанта на позицию канцлера. Из четырёх потенциальных кандидатов о своём желании побороться за пост открыто заявили лишь трое. Безусловный лидер пока — Фридрих Мерц, главный оппонент Ангелы Меркель. Вне зависимости от того, кто займёт кресло председателя, ясно одно: впервые за последние двадцать лет это будет не женщина.

О начале процедуры выбора нового лидера ХДС объявила действующий председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК). Она отвела неделю до 1 марта на то, чтобы все желающие могли выдвинуть свою кандидатуру на пост. По её словам, и основные кандидаты, и руководство партии согласны с процедурой.

Мы проведем однодневный съезд партии 25 апреля, он пройдет здесь, в Берлине. На этом съезде будет избран новый председатель, что станет чётким сигналом по вопросу кандидата в канцлеры, — сказала она.

С момента того, как Крамп-Карренбауэр объявила о своей отставке после скандала в Тюрингии, основными претендентами на её место считались три политика. Главный из них — Фридрих Мерц, который уже выдвигал свою кандидатуру на выборах председателя партии 2018 года и с менее чем 5%-ным отрывом проиграл АКК. Также немецкие СМИ выделяли министра здравоохранения страны Йенса Шпана и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. В борьбу вмешался и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, который заявил о своих намерениях ещё до начала официальной процедуры.

Норберт Реттген Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Ситуация с будущими кандидатами начала проясняться 25 февраля. Сначала Лашет и Шпан дали совместную пресс-конференцию, на которой первый заявил о своих амбициях на пост председателя ХДС. Шпан, в свою очередь, от гонки отказался: ему гарантировано место заместителя, если премьер Северного Рейна-Вестфалии одержит победу. Такой союз был неожиданным, однако достаточно умным ходом со стороны кандидатов. Оба они считаются сторонниками политики Меркель и теми людьми, кто сможет обеспечить преемственность курса канцлерин после её ухода в 2021 году. Шпан уже пытался получить пост лидера партии в 2018 году, но его результат оказался плачевным — борьба в результате велась между Мерцем и АКК. В этот раз шансы министра здравоохранения также не высоки, однако объединение с более популярным Лашетом может принести ему «утешительный приз» в качестве поста заместителя. В пользу такого варианта говорит и возможный скачок рейтинга команды за счёт концентрации вокруг неё большего числа сторонников.

Фридрих Мерц .imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Фридрих Мерц, не занимающий на данный момент каких-либо руководящих постов, также объявил о своей готовности побороться за лидерство в ХДС. На данный момент его позиции выглядят наиболее сильными: самый популярный из числа христиан-демократов после Меркель, он имеет поддержку как внутри партии, так и среди молодёжного движения. Вместе с тем его победа, вероятно, будет означать смену курса ХДС. Мерц неоднократно выступал с открытой критикой действий Меркель, а с начала октября 2019 года, когда неудачи партии на востоке Германии стали очевидными, он стал особенно активен. В тот момент немецкие СМИ связали этот факт с канцлерскими амбициями политика. Мерц, прежде всего, говорил об утрате идентичности партии за счёт размывания её основных ценностей и уходе «влево». Кандидат на пост председателя не скрывает свои консервативные взгляды, которые во многом схожи с позициями «правого крыла» ХДС. Тем не менее, после Тюрингии политик предпочитает занимать более умеренную позицию и заявляет о недопустимости работы с «Альтернативой для Германии». Это, однако, не отменяет опасений ряда экспертов, относительно того, что с приходом Мерца христиан-демократов ждёт разворот вправо.