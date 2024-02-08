Однопартийца Зеленского уличили в занижении стоимости двух внедорожников УНИАН: депутат от «Слуги народа» купил два Mercedes G400 по $266 каждый

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Украинский депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Богдан Торохтий купил два внедорожника Mercedes G400 по $266, сообщило в четверг украинское агентство УНИАН в Telegram-канале со ссылкой на налоговую декларацию парламентария. По данным журналистов, стоимость таких автомобилей на украинском рынке начинается от $150 тысяч.

Нардеп от «Слуги народа» Богдан Торохтий приобрел два «гелика» (Mercedes G400) по 10 тысяч гривен каждый, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил власти ЕС в сокрытии факта повальной коррупции на Украине. По его словам, Европейский суд аудиторов признал страну крайне коррумпированной, но в ЕС решили закрыть на это глаза.

До этого сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что коррупционные схемы на Украине при президенте Владимире Зеленском «расцвели махровым цветом». Она отметила, что на ВСУ сегодня не наживается только ленивый. В качестве примера сенатор привела украинского полковника Александра Козловского, который подозревается в хищении 170 миллионов гривен.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что коррупции подвержено как тыловое, так и боевое офицерство Украины, а скандалы, проливающие на нее свет, не изменят уровень коррумпированности командования ВСУ. По его словам, информация о поведении замкома украинских сил теробороны Сергея Собко, обнародованная его экс-супругой, показывает типичную для страны картину.