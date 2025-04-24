Одной «Ведьмой» меньше: как ВС РФ ликвидируют украинских пропагандистов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Военнослужащая ВСУ Елена Савельева с позывным «Ведьма» в представлении ИИ

Военнослужащая ВСУ Елена Савельева с позывным «Ведьма» ликвидирована в зоне боевых действий в Донбассе, сообщают российские источники. Она запомнилась публике своим участием в постановочных роликах киевской пропаганды. При этом Савельева не единственная «раскрученная» представительница украинских вооруженных формирований, погибшая за время проведения СВО. Как ВС РФ расправляются с «говорящими головами» ВСУ и нацбатов — в материале NEWS.ru.

Что известно о ликвидации «Ведьмы» из ВСУ

По информации Telegram-канала «Военное дело», Савельева погибла в в районе Покровска в Донецкой Народной Республике. Предположительно, она получила смертельные травмы в результате прилета снаряда. Министерство обороны РФ не комментировало сообщения о ее ликвидации. При этом в соцсетях распространилась версия, что Савельеву могли убить сослуживцы. По другой теории, она погибла во время съемок пропагандистского контента.

Известно, что Савельева вступила в ряды ВСУ в первые дни СВО, однако широкую известность она получила благодаря своему участию в съемках постановочных сюжетов для украинской пропаганды. Так, за свою карьеру Елена успела сменить целый ряд амплуа: в роликах она изображала беженку из Торецка, борющуюся с русским языком одесситку, добровольца с позывным «Ведьма» и многих других.

При этом две недели назад тот же канал рассказал о гибели в зоне СВО другой «раскрученной» украинскими медиа военнослужащей. Ей оказалась 21-летняя Вероника Гапоченко — первая девушка, подписавшая «молодежный контракт» с ВСУ. Она стала известна после публикации мотивационного ролика, в котором на камеру рассказала о «привлекательных» условиях службы в украинской армии.

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Несмотря на свою работу на Киев, «Ведьма» в каком-то смысле была полезна российским спецслужбам, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Есть такое правило: засвеченный агент становится вреден для своих и полезен для противника. Сам факт того, сколько ролей сыграла эта дама, доказывал, что все ее ролики — вранье. Если бы я работал в спецслужбах, запретил бы ее трогать», — отметил парламентарий.

Фото: Социальные сети Вероника Гапоченко

Как погибают украинские пропагандисты

Савельева и Гапоченко — не единственные «медийные» представители украинских формирований, погибшие после начала российской спецоперации. В середине марта 2025 года стало известно об убийстве Демьяна Ганула — одесского активиста, лидера праворадикальной организации «Уличный фронт» и бывшего участника «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Ганула считают одним из организаторов столкновений в Одессе у Дома профсоюзов в мае 2014-го. Весной 2024 года Басманный суд Москвы заочно вынес решение о его аресте. По подозрению в расправе над Ганулом задержали 46-летнего дезертира ВСУ Сергея Шалаева. Местные правоохранители рассматривают различные версии убийства, в том числе о наличии «российского следа» в этом деле.

17 апреля ВС РФ уничтожили одного из основателей «Правого сектора» Василия Малковича по прозвищу «Хорват». Его гибель подтвердил бывший депутат украинского парламента Владимир Парасюк. Российский военкор Евгений Поддубный назвал Хорвата «идейным неонацистом». «Начиная с майдана в Киеве, он готовил боевиков, участвовал в столкновениях с „Беркутом“, был организатором водной и энергетической блокады Крыма, участвовал в так называемой „АТО“ в Донбассе. Перечислять можно долго. Убийства, рейдерские захваты, похищение людей — руки у Малковича были в крови по локоть», — отметил журналист.

21 апреля Telegram-канал «Шепот Фронта» сообщил о гибели в зоне СВО участника украинского батальона «Свобода» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Олега Шулипы. Предположительно, он был ликвидирован в ходе боев на Северском направлении в Донбассе. За несколько дней до смерти националист отпраздновал 30-летие. Шулипу называли «любимчиком» главкома ВСУ Александра Сырского. Он активно общался с зарубежными СМИ — в том числе дал интервью немецкому каналу ZDF.

Фото: Социальные сети Олег Шулипа

Что ждет остальных украинских пропагандистов

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru обратил внимание на различия между ликвидацией украинских пропагандистов и операциями ВСУ и СБУ, жертвами которых стали российские общественные деятели и активисты.

«Мы видим, что ВСУ и СБУ ведут террористическую деятельность, взрывают наших российских активистов. Едва ли нам стоит заниматься тем же, уподобляться им. При этом тайные операции, конечно, должны быть — для этого есть спецслужбы. Собственно говоря, это их работа. Но делать это громогласно, обозначать это как задачу — не наш метод», — пояснил он.

Эксперт добавил, что Москва может использовать и другой способ воздействия на пропагандистов киевского режима — для этого стоит обратиться к опыту спецслужб США и Израиля. По его словам, речь идет о том, чтобы захватывать и вывозить таких людей на территорию РФ и судить их по российским законам.

«Я думаю, что это оптимальный вариант. Он и справедливость восстанавливает, и создает позитивный фон, когда справедливость настигает не в виде ножа, а в виде справедливого суда. Это будет иметь пропагандистский эффект в пользу России и влиять на тех, кто может последовать или уже последовал заветам нацистов», — резюмировал Козюлин.

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