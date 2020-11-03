Одной из жертв теракта в Вене стала гражданка Германии

https://static.news.ru/photo/94c46b62-1df1-11eb-a423-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Во время стрельбы, устроенной террористами в Вене, погибла гражданка ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил об этом в Twitter.

Мы получили печальное известие, что среди жертв атаки в Вене есть немецкая гражданка. Приносим соболезнования и скорбим вместе с родными и друзьями убитой, — написал Маас.

Wir haben jetzt die traurige Gewissheit, dass auch eine deutsche StaatsangehÃ¶rige unter den Opfern des Angriffs in #Wien ist. Unsere Anteilnahme und unser Beileid gelten ihren AngehÃ¶rigen und Freunden. — Heiko Maas (@HeikoMaas) November 3, 2020

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе.

3 ноября бургомистр Вены сообщил о смерти одного из раненных при теракте. Общее число погибших достигло шести, передавал NEWS.ru. 13 пострадавших остаются в больницах, трое из них находятся в критическом состоянии.