«Одним махом»: в Эстонии дали оценку способности России занять Харьков Генштаб Эстонии: ВС РФ имеют возможность без сопротивления занять Харьков

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

У Вооруженных сил РФ есть все возможности «одним махом» занять Харьков, приводит ERR заявление начальника Генштаба Эстонии генерал-майора Энно Митса. По его словам, самым проблематичным станет удержание города под контролем.

Россия может одним махом прорваться через город, но для удержания его под контролем требуется значительно больше войск, — указал военный.

Армия России на данный момент старается растянуть линию фронта, чтобы истончить оборонные ресурсы Украины, отметил Митс. В то же время российские военные пользуются нехваткой у ВСУ средств противовоздушной обороны и наносят удары по критической инфраструктуре противника, констатировал генерал-майор.

Ранее стало известно, что 13 апреля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Как заявили в Минобороны РФ, это стало возможным благодаря самоотверженности российских бойцов.

До этого глава оборонного ведомства Сергей Шойгу доложил, что Вооруженные силы России за март заняли пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, к ним относятся расположенные в Донецкой Народной Республике села Красное, Тоненькое, Орловка и Невельское, а также поселок Мирное в Запорожской области.