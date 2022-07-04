Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался россиянин

Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA/TASS

В торговом центре Field's в Копенгагене произошла стрельба

Одним из погибших во время стрельбы в торговом центре «Филдс» в столице Дании Копенгагене оказался гражданин России, передает ТАСС со ссылкой на главного инспектора полиции Копенгагена Сёрен Томассен. По предварительным данным, это 47-летний мужчина, долгое время проживавший в Дании.

Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции, — сказал Томассен.

Ранее стало известно, что три человека погибли и еще трое находятся в критическом состоянии после того, как в торговом центре в Дании произошла стрельба. Предполагаемый стрелок уже арестован: следователи считают, что к нападению больше никто не причастен.

Ранее судимому 42-летнему гражданину Норвегии иранского происхождения были предъявлены обвинения в убийстве и терроризме после стрельбы в гей-клубе в Осло, в результате которой погибло два человека. Отмечается, что причиной обвинения в терроризме является масштаб преступления.