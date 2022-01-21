Одна страна НАТО заявила, что готовится к войне с другой

В Греции заявили, что страна является единственным государством в мире, членом Европейского союза и НАТО, которое встречается с угрозой войны со стороны Турции. По словам министра иностранных дел Никоса Дендиаса, Афины по этой причине должны иметь сильные вооружённые силы, очень сильную военную авиацию и большой военный флот. Видеозапись выступления дипломата доступна на официальной странице Дендиаса в Facebook.

Мы — небольшая страна, но у нас больше танков, чем у Франции и Германии вместе взятых. У нас военная авиация одна из самых больших. У нас больше 250 боевых самолётов 3-го и 4-го поколений, а мы не самая большая экономика в Европе, — заявил Дендиас.

Он добавил, что у Греции больше фрегатов, чем у Голландии. При этом политик отметил, что Европа не будет способна ответить военной силой в случае реальной угрозы стране — члену ЕС. Поэтому, по мнению Дендиаса, Европе следует создать свои войска.

Ранее в греческом городе Салоники местные жители забеспокоились из-за звуков неизвестного происхождения под одной из городских улиц. По словам очевидцев, необъяснимый феномен начался полтора месяца назад, но власти так и не установили причину явления. Об этом сообщает Daily Star.

Горожане обратились в различные службы, которые не смогли установить причину ночного шума. Многие пользователи социальных сетей отметили, что звук напоминает монотонный стук, который можно услышать лишь вечером под одной из улицы района Метеора. Геологи уверены, что шум не может иметь природное происхождение, так как обладает ритмичностью.