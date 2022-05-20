Одна из стран вырвалась в лидеры по случаям заражения оспой обезьян 30 человек заразились оспой обезьян в Испании

Фото A. PaRez Meca/Keystone Press Agency/Global Look Press

У 30 человек в Испании подтвердилось заражение оспой обезьян, сообщает El Pais со ссылкой на испанский Минздрав. Результаты были подтверждены ПЦР-тестами, которые оказались положительными. Случаи заражения зафиксированы в одном из районов Мадрида. Отмечается, что все заразившееся — мужчины в возрасте до 35 лет.

23 новых ПЦР-теста, взятых у пациентов с подозрением на заражение оспой обезьян и проведённых в Национальном центре микробиологии, дали положительный результат. Исходя из этих данных, число подтвержденных случаев равно 30, — пишет газета.

Накануне в Великобритании выявили два новых случая заражения оспой обезьян, общее число заболевших выросло до девяти. По сведениям издания, представители британского Минздрава намерены объявить ещё об 11 случаях заражения. В связи с ростом заболеваемости власти Соединённого Королевства заказали 20 тысяч доз вакцины от оспы в дополнение к национальному запасу в пять тысяч доз.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, редко передающаяся от человека к человеку. Большинством людей переносится в лёгкой форме, но в отдельных случаях возможно развитие тяжёлой формы заболевания. Случаи заражения оспой обезьян выявлены в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Швеции, Испании и ряде других стран.