Одна из стран ЕС возобновила выдачу виз россиянам Германия возобновила выдачу виз россиянам

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Германия возобновила выдачу всех типов виз россиянам, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ. Отмечается, что прямых рейсов в страну нет, однако есть стыковочные.

Посольство Германии в РФ сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз, включая туристические. Теперь российские туристы могут приезжать в Германию без ограничений. Но только на стыковочных рейсах, — говорится в сообщении.

Временное снятие ограничений коснется и сертификата о вакцинации, справки о перенесённом заболевании и отрицательного теста на COVID — их больше не нужно предоставлять при поездке в Германию. Планируется, что введенные меры будут действовать до августа.

Заполнить заявку на визу в ФРГ можно в центрах компании Visa Metric. Запись на собеседование осуществляется на cайте компании.

Отметим, что прямого рейса из России в Германию нет. Добраться в ФРГ можно только с пересадками. Стоимость такого полета начинается от 60 тысяч рублей за одного человека в обе стороны.

Недавно Россия сняла все коронавирусные ограничения на въезд туристов. До пандемии COVID-19 немцы были в топе наций, больше всего посещающих Россию.