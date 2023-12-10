Одна из стран ЕС сократила импорт газа в 2,5 раза Германия сократила импорт газа в 2,5 раза в 2023 году

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Германия сократила импорт газа в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкой статслужбы. При этом затраты на голубое топливо не изменились.

В январе-сентябре 2022 года ФРГ закупила 65,9 миллиарда кубометров газа, что в 1,8 раза меньше показателя 2021 года (121,7 миллиардов кубов). В 2023 году закупки сократились до 47,9 миллиарда кубометров. В то же время цена одного кубометра газа за год выросла с 0,18 евро в 2021 году до 0,45 в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Нидерланды в сентябре возобновили покупку у России сжиженного природного газа после трехмесячного перерыва.

В апреле министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен объявил о работе правительства над прекращением импорта СПГ из России. Уже в следующем месяце закупка российского голубого топлива резко снизилась на 30%, а в июне и вовсе прекратилась. Пауза продолжалась все лето, хотя до этого подобных случаев остановки поставок не было.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за отказ Европы от закупок российского газа. По его словам, впоследствии Германия лишилась половины голубого топлива, а ЕС недосчитался 120 млрд кубометров углеводородов.