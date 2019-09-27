https://static.news.ru/photo/989efdb6-e138-11e9-8856-fa163e074e61_660.jpg Библия 1462 г. Фото: kettererkunst.de

Книга, напечатанная учениками первопечатника Иоганна Гутенберга Иоганном Фустом и Петером Шёффером, выставлена на торги в Германии.

Памятник представляет собой библию, сделанную полностью из пергамента ещё при жизни создателя первого печатного станка, передаёт DPA .

Торги пройдут 25 ноября в аукционном доме Ketterer Kunst. Эксперты оценивают лот примерно в €1 млн.

Ранее News.ru писал, что пожилая жительница французского города Компьень обратилась к специалистам, чтобы те оценили картину, висевшую в её доме над плитой. Сама она считала, что владеет старой иконой. Оценщики сообщили француженке, что стоимость полотна составляет от четырёх до шести миллионов евро.