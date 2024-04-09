Одна европейская страна отменит выплаты украинским беженцам Власти Польши отменят выплаты для украинских беженцев

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Власти Польши хотят отменить выплаты беженцам с Украины из-за использования европейских пособий «не по назначению», сообщает польское агентство PAP. Так, с 1 июля украинские граждане перестанут получать единовременную выплату в размере 300 злотых (около $77). Питание и проживание в центрах для беженцев тоже станет платным.

Закон может вступить в силу 1 июня. Польские власти планируют также отменить выплаты местным жителям, у которых проживают украинские беженцы.

Ранее депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что ежегодно Германия тратит как минимум €20 млрд на содержание украинских беженцев, и это не предел. По словам парламентария, Берлин не может себе позволить такие затраты, поэтому правительству приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, технологическое развитие и сферу образования.

Член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Михаэль Кауфманн сообщил, что украинские беженцы злоупотребляют социальными пособиями. Депутат потребовал от правительства привести точные данные о таких случаях. Он поинтересовался, известно ли властям о сложившейся ситуации и какие меры планируется принять, чтобы решить данную проблему.