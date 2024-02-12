Еще одна европейская страна может получить ядерное оружие Генерал Крашевский заявил, что Польша нуждается в ядерном оружии

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Польша должна обладать ядерным оружием через несколько лет, заявил генерал в отставке Ярослав Крашевский. Он отметил в эфире радио RMF FM, что считает такое развитие событий вполне реальным.

Я считаю этот сценарий реальным. <...> Наличие такого арсенала я считаю вызовом на ближайшие несколько лет. Надеюсь, до этого дойдет, — подчеркнул бывший начальник департамента по надзору за вооруженными силами в Бюро национальной безопасности Польши.

Крашевский объяснил, что Польша может заполучить ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, которая позволяет США размещать ЯО в странах — членах Альянса. Отвечая на вопрос о стоимости содержания такого вида оружия, он сказал, что «у безопасности нет цены».

Nuclear Sharing — программа, в рамках которой США могут размещать ядерное оружие в странах Североатлантического альянса. По информации РИА Новости, США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн находятся на шести базах в ФРГ, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера не стал отвечать на вопросы журналистов о намерениях Варшавы заключить договор с Вашингтоном, который подразумевает размещение ядерного оружия на территории страны в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

Севера отметил, что Париж и Берлин должны «выразить политическую волю» для увеличения расходов в части производства вооружений в Европе. Севера подчеркнул, что усиление европейского оборонного потенциала по инициативе ФРГ и Франции станет «элементом устрашения» Москвы. Польский политик считает это основной для деэскалации конфликта на Украине.