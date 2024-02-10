Одна из авиакомпаний начала взвешивать пассажиров перед полетом Авиакомпания Finnair начала взвешивать пассажиров перед выходом на посадку

Фото: Markku Ulander via www.imago-ima/www.imago-images.de

Финский авиаперевозчик Finnair начал взвешивать пассажиров в аэропорту города Хельсинки, пишет CNN. Как рассказал телеканалу старший вице-президент авиакомпании по связям с общественностью Пяйвит Таллквист, взвешивание происходит добровольно и анонимно, а показатели видит только сотрудник.

По словам Таллквист, Finnair таким образом сопоставляет данные о среднем весе клиентов и их ручной клади «с целью балансировки авиалайнеров и расчетов характеристик, необходимых для безопасного выполнения рейсов». Она отметила, что исследование началось в понедельник, 5 февраля, за три дня в нем поучаствовали уже 800 добровольцев.

В то время как авиакомпании знают вес всех остальных элементов, вес клиентов и их ручной клади рассчитывается по среднему весу, подтвержденному Управлением гражданской авиации, — объяснила Таллквист.

Отмечается, что расчет веса самолета с пассажирами, багажом на борту, а также с запасами еды и воды происходит перед каждым отправлением. Также рассчитывается центр тяжести, все перечисленные параметры могут влиять на то, где могут сидеть пассажиры, а в некоторых случаях даже на то, сколько пассажиров допускается на борт и сколько багажа можно разместить в багажном отсеке.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах. По словам депутата, соответствующие поправки в Воздушный кодекс в настоящий момент находятся на уточнении.