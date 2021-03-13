Одиноким немцам предложили объятия с овцами

https://static.news.ru/photo/c2f13d7c-84cf-11eb-850b-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Хозяева фермы в Германии решили помочь людям, которые чувствуют себя одиноко из-за коронавирусных ограничений. Посетителям предлагают обниматься с овцами.

Лекса Фосс, руководитель образовательной программы на ферме возле Хаттингена, рассказала Reuters, что местные овцы очень любят гостей.

Я разрешаю людям посещать овец без присмотра, проводить с ними время на природе, вдали от масок и правил социального дистанцирования, — сообщила женщина.

Желающим посетить ферму с целью пройти своеобразную психотерапию нужно уведомлять об этом заранее. Такие визиты бесплатны, однако посетителей просят сделать пожертвование на развитие фермы, если они могут.

Сейчас мы избегаем близости. Мы всегда на расстоянии. Если честно, я всегда любила гулять возле пастбищ, овцы там разбегались при моём приближении, но здесь всё совершенно иначе, и это здорово, — рассказала одна из посетительниц фермы.

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