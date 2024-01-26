Один жест Путина испугал Евросоюз Telegraph: визит Путина в Калининград встревожил соседние страны Евросоюза

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Внезапный визит президента России Владимира Путина в Калининград встревожил соседствующие с регионом страны Евросоюза, заявил журналист The Telegraph Джеймс Крисп. По его словам, глава государства еще больше усилил страх возможной войны РФ с НАТО.

Владимир Путин усилил опасения по поводу возможной войны с НАТО, вызвав панику неожиданной поездкой в Калининград среди стран ЕС, граничащих с российским анклавом. <...> Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы на своем президентском самолете, — отметил Крисп.

Журналист добавил, что визит российского лидера прошел на фоне возрастающих опасений Европейского союза, что региона может стать очагом нового конфликта. По информации Криспа, у восточного побережья шведского острова Готланд привели в боевую готовность истребители, когда борт президента пролетал рядом с Балтийским морем.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что западный истеблишмент не верит в подготовку Россией нападения на НАТО. Однако, продолжила она, заокеанские политики развивают риторику об «угрозах» со стороны РФ, так как теряют поддержку электората.

Кроме того, отметила она, исторически сложилось, что США зарабатывают на войнах огромные деньги. Поэтому Вашингтону нужно запугать людей, чтобы они хотя бы из страха продолжали поддерживать политику властей и дали им возможность продолжить обогащаться, резюмировала Симоньян.