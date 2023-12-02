«Один процент»: на Украине рассказали, кого давно пора отправить на фронт Полковник запаса ВСУ Свитан предложил отправить украинских чиновников на фронт

Фото: МО Украины

Украинских чиновников необходимо отправить на фронт, тем более в условиях нехватки военных кадров, заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан в интервью «Радио НВ». По мнению аналитика, все госслужащие, которые получают какое-то денежное содержание или пенсии от государства, сейчас должны защищать страну.

У нас из госслужащих, наверное, всего один процент выполняет боевые задачи. А надо их всех, включая силовиков, охранные фирмы — они все должны быть призваны, — заявил Свитан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава государства. Зеленский подчеркнул, что он неудовлетворен сложившейся ситуацией, однако не может «сильно жаловаться».

До этого военный обозреватель и эксперт Алексей Суконкин заявил, что ВСУ не могут выстроить линию обороны по всему фронту, поскольку у них нет мин. При этом, отметил он, Запад не стремится восполнить этот пробел в вооружении. Украинские военные применяют на поле боя все, что есть, однако все равно постепенно теряют личный состав и артиллерию, в свете чего, заключил аналитик эксперт, заявления Зеленского о создании масштабной оборонительной линии являются голословными.