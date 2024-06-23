Один из ближайших союзников Украины сократил поставки гумпомощи Польша сократила объем поставок гуманитарной помощи на Украину

Фото: Carsten Koall/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский фонд Dobro Zawsze Wraca принял решение сократить объемы и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона. При этом он заявил, что все посылки из европейской страны использовалась властями Киева исключительно в собственных интересах.

В начале июня фонд Dobro Zawsze Wraca из Польши организовал гуманитарную помощь для Украины, включающую средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки, — рассказал подпольщик.

Норвегия тем временем решила дополнительно направить $100 млн Украине в качестве поддержки энергосектора страны. В заявлении правительства указано, что на данный момент Украина лишилась 50% мощностей энергетической инфраструктуры.

Также из документа следует, что примерно 10-я часть норвежской помощи выделяется Украине по линии Фонда развития ООН. Уточняется, что деньги направят для организации энергетического снабжения медицинских учреждений в Харьковской области

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон выделит Киеву почти $1,5 млрд на восстановление энергосистемы и гуманитарные нужды. Транши будут проведены по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию.