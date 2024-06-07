Один из самых богатых поляков обнаружен мертвым Полиция нашла тело одного из богатейших бизнесменов Польши Ежи Кржановского

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские полицейские обнаружили тело бизнесмена Ежи Кржановского, сообщило издание Wirtualna Polska со ссылкой на заявление пресс-офицера полиции Кросно Павла Бужиньского. По данным СМИ, Кржановский был одним из самых богатых людей в Польше.

Бизнесмену было 54 года. Утром в четверг, 6 июня, он вышел на пешую прогулку и пропал. Родственники уведомили об этом экстренные службы через несколько часов. Поисковой операции присвоили высшую категорию важности, что подразумевает наличие признаков угрозы жизни. Вскоре удалось обнаружить телефон предпринимателя, а позднее — тело Кржановского.

По решению прокуратуры тело было передано на вскрытие, — заявил Бужиньский.

Мужчину обнаружили у его дома. По данным Wirtualna Polska, он мог умереть от обширного инфаркта. Однако в полиции не исключают и другие версии.

В 2021 году братья Кржановские заняли 57-е место в рейтинге 100 самых богатых людей в Польше по версии Forbes. Аналитики оценили их активы в 1,21 млрд злотых ($310 млн).

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что в Балашихе нашли труп 61-летнего бизнесмена с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ об убийстве и незаконном обороте оружия.