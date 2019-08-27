Партия «Европейская солидарность» — «политическая сила» бывшего президента Незалежной Петра Порошенко — собирается выдвинуть кандидатуру одного из лидеров крымско-татарского народа — Мустафы Джемилева — на пост вице-спикера Верховной рады Украины, рассказал представитель политической организации Артур Герасимов.
Единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева, — передаёт портал «Интерфакс-Украина».
Герасимов добавил, что позиция партии доведена до руководителя подготовительной группы, а также коллегам в парламенте страны.
Ранее News.ru сообщал, что глава Украины Владимир Зеленский предложит Верховной раде назначить на пост премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука.