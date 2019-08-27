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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия. В ведомстве изучат его причастность к организации трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом сообщил экс-глава администрации президента страны (при Викторе Януковиче) Андрей Портнов в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что ГБР таким образом отреагировало на его заявление. Это расследование будет маркером для...